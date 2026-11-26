«Бавария» уступила «Лиллю» (1:2) в гостевом матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Дайо Упамекано открыл счет на 15-й минуте. На 62-й Аясе Уэда сравнял счет, а еще через три минуты Александар Павлович отправил мяч в собственные ворота.

После пяти туров у «Баварии» восемь очков и 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

После матча Венсан Компани высказался о поражении:

«Первый тайм был именно таким, на какой мы рассчитывали в этой игре: мы показали свои сильные стороны, но также и некоторые слабости. Во втором нам попросту не удавалось найти свой ритм, а это приводит к тому, что ты уже не можешь играть с желаемой свободой, находить пространство, которое хочешь, и спокойно доводить игру до конца.

Исход кампании сегодня решен не был. «ПСЖ» даже в топ-8 не попадал и все равно выиграл ЛЧ дважды в новом формате. Я не пытаюсь подсластить пилюлю, но победитель Лиги чемпионов определяется не в этот день».

Для «Баварии» это первое поражение в сезоне-2026/27. До матча с «Лиллем» команда Компани одержала 11 побед и шесть раз сыграла вничью. Мюнхенцы проиграли впервые за 18 матчей во всех турнирах.

Кроме того, «Бавария» потерпела первое поражение с апреля. Тогда команда тоже уступила во Франции – «ПСЖ» со счетом 4:5 в полуфинале Лиги чемпионов.