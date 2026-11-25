«Реал» обыграл ПСВ со счетом 5:1 в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. После первого тайма «сливочные» уступали 0:1: на 32-й минуте пенальти реализовал Иван Перишич. Во второй половине встречи забили Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор, а Килиан Мбаппе оформил дубль.

Мбаппе теперь забил 76 голов в Лиге чемпионов. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю – впереди только Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (109), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).

Француз стал лишь вторым игроком, которому удалось добраться до отметки в 75 голов в Лиге чемпионов до 28-летия. Ранее это достижение покорилось только Месси.

«Реал» впервые с 2022 года выиграл 10 матчей подряд: шесть побед в чемпионате и четыре – в Лиге чемпионов.