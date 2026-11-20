Профсоюз игроков МЛС опубликовал данные о выплатах футболистам по состоянию на октябрь 2026 года. В сумму входят гарантированные выплаты по контракту, без бонусов и других доходов.

Лионель Месси получает 28,33 млн долларов в год – больше всех в лиге. В прошлом году аргентинец получал 20,45 млн.

Второе место занял Роберт Левандовски из «Чикаго Файр» (19,51 млн долларов), третье – Антуан Гризманн из «Орландо Сити» (13,94 млн). В пятерку также вошли Сон Хын Мин из «Лос-Анджелеса» (11,25 млн) и Бреэль Эмболо из «Атланты Юнайтед» (10,81 млн).

Всего в МЛС 150 футболистов получают от 1 млн долларов в год. Средняя выплата игроку составляет 746 936 долларов. Это на 18% больше, чем год назад.

Больше всех на зарплаты игроков тратит «Интер Майами» – 59,37 млн долларов. Далее идут «Чикаго Файр» (41,29 млн) и «Атланта Юнайтед» (38,35 млн).