Орландо Сити

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Пато подписал контракт с «Орландо Сити». Он не играл с августа
#Алешандре Пато
Футбол
Нани переехал в МЛС. Бесплатно
#Луиш Нани
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Игрок залез на трибуну для фото с картонным фанатом. Так «Интер Майами» праздновал победный гол
#Интер Майами
Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?
#Футбол
Футболистка тренируется на шестом месяце беременности. Ранее она перенесла выкидыш и хочет помочь др...
#Сидни Леруа Дуайер
#Сидни Леруа Дуайер
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