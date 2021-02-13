Пато подписал контракт с «Орландо Сити». Он не играл с августа

Алешандре Пато стал свободным агентом 21 августа, когда расторг контракт с «Сан-Паулу». Все это время он находился без клуба.

Теперь Пато подписал однолетний контракт с «Орландо Сити». Это восьмой клуб в его профессиональной карьере. Пато известен по игре за «Милан» и «Челси».

За все время Пато сыграл 398 матчей во всех турнирах. В них он забил 160 голов и сделал 48 голевых передач.

Ему 31 год. Transfermarkt оценивает Пато в 3,5 миллиона евро. В 2010 году Пато стоил 35 миллионов.