Алешандре Пато
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Орландо Сити
Пато подписал контракт с «Орландо Сити». Он не играл с августа
вчера, 21:02
Алешандре Пато стал свободным агентом 21 августа, когда расторг контракт с «Сан-Паулу». Все это время он находился без клуба.
Теперь Пато подписал однолетний контракт с «Орландо Сити». Это восьмой клуб в его профессиональной карьере. Пато известен по игре за «Милан» и «Челси».
За все время Пато сыграл 398 матчей во всех турнирах. В них он забил 160 голов и сделал 48 голевых передач.
Ему 31 год. Transfermarkt оценивает Пато в 3,5 миллиона евро. В 2010 году Пато стоил 35 миллионов.
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