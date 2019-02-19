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#Луиш Нани #МЛС #Спортинг Лиссабон #Орландо Сити

Нани переехал в МЛС. Бесплатно

19 февраля 2019, 00:16

Он ушел в «Орландо» – тот самый клуб, который основан в 2015-м и привлекал для стартового пиара Кака. Нани в ноябре исполнилось 32 года.
 

Португалец перешел бесплатно и подписал трехлетний контракт. «Орландо» в прошлом году занял последнее 12-е место в Восточной конференции. 

Прикольно, что одноклубником Нани будет Жоау Моутинью. Но это не многолетний партнер по «Спортингу» и сборной Португалии, а молодой 21-летний защитник, который с начала карьеры выступает в США. Просто он – полный тезка знаменитого полузащитника Жоау Моутинью, который сейчас играет за «Вулверхэмптон». 

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