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Лига чемпионов: прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Спортинг», 9 марта 2022 года
07 марта, 21:16
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет дома со «Спортингом». Матч пройдет 8 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Ман Сити» – 1,153.
- Ничья – 8,9.
- Победа «Спортинга» – 22.
Аке и Диаш отсутствуют у «Сити», также дисквалифицирован Уокер. Под вопросом выход на поле Де Брюйне. Браганса, Палинья и Гонсалвеш могут пропустить игру у «Спортинга», Нунеш дисквалифицирован.
Первый матч закончился победой «Ман Сити» 5:0.
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