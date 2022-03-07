Лига чемпионов: прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Спортинг», 9 марта 2022 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет дома со «Спортингом». Матч пройдет 8 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

Победа «Ман Сити» – 1,153.

Ничья – 8,9.

Победа «Спортинга» – 22.

Аке и Диаш отсутствуют у «Сити», также дисквалифицирован Уокер. Под вопросом выход на поле Де Брюйне. Браганса, Палинья и Гонсалвеш могут пропустить игру у «Спортинга», Нунеш дисквалифицирован.

Первый матч закончился победой «Ман Сити» 5:0.

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