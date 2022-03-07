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Лига чемпионов
Спортинг Лиссабон
Манчестер Сити
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#Лига чемпионов #Спортинг Лиссабон #Манчестер Сити

Лига чемпионов: где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Спортинг», 9 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

07 марта, 21:12

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Спортинг». Матч состоится 9 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Манчестер Сити» – «Спортинг» можно на телеканале «Матч Футбол 1». Прямая трансляция начнется в 22:45.

В первом матче, который прошел в Португалии, «Ман Сити» победил со счетом 5:0.

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Реал»«ПСЖ».

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