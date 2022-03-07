  1. Главная
  2. Футбол
  3. Новости
  4. Лига чемпионов: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «Спортинг», 9 марта 2022 года
Лига чемпионов
Спортинг Лиссабон
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Спортинг Лиссабон #Манчестер Сити

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «Спортинг», 9 марта 2022 года

07 марта, 21:14

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» сыграет против «Спортинга», состоится в Англии 9 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Матч Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры.

«Ман Сити» – лидер АПЛ с отрывом в шесть очков от «Ливерпуля» при лишней сыгранной игре. «Спортинг» – второй в чемпионате Португалии, у него на шесть очков меньше, чем у лидирующего «Порту».

Игра: угадаешь всех футболистов РПЛ по странным деталям?

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Месси уже четыре года не забивает «Реалу» – и впервые в жизни не забил «Реалу» даже пенальти
Диего Симеоне – революционер, который стал диктатором. Он больше не умеет и тормозит «Атлетико»
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые