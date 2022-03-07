Лига чемпионов: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «Спортинг», 9 марта 2022 года

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» сыграет против «Спортинга», состоится в Англии 9 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Матч Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры.

«Ман Сити» – лидер АПЛ с отрывом в шесть очков от «Ливерпуля» при лишней сыгранной игре. «Спортинг» – второй в чемпионате Португалии, у него на шесть очков меньше, чем у лидирующего «Порту».

Игра: угадаешь всех футболистов РПЛ по странным деталям?