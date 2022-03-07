Лига чемпионов
Спортинг Лиссабон
Манчестер Сити
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Манчестер Сити» – «Спортинг», 9 марта 2022 года
07 марта, 21:14
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» сыграет против «Спортинга», состоится в Англии 9 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч Футбол 1» покажет прямую трансляцию игры.
«Ман Сити» – лидер АПЛ с отрывом в шесть очков от «Ливерпуля» при лишней сыгранной игре. «Спортинг» – второй в чемпионате Португалии, у него на шесть очков меньше, чем у лидирующего «Порту».
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые