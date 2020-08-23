Игрок залез на трибуну для фото с картонным фанатом. Так «Интер Майами» праздновал победный гол

«Интер Майами» выиграл впервые за шесть официальных матчей в МЛС. До игры против «Орландо» у «Интера» было пять поражений, в этом матче – три гола и закрученный сюжет. Третий мяч «Интера» забил Родольфо Писарро. Пока менялись цифры на табло, Писарро побежал на трибуну и сфотографировался с картонкой. Радость в 2020-м – это когда так: