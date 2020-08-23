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Родольфо Писарро
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#Интер Майами #Футбол #МЛС #Орландо Сити #Родольфо Писарро

Игрок залез на трибуну для фото с картонным фанатом. Так «Интер Майами» праздновал победный гол

23 августа, 12:05
Александр Плеханов

«Интер Майами» выиграл впервые за шесть официальных матчей в МЛС. До игры против «Орландо» у «Интера» было пять поражений, в этом матче – три гола и закрученный сюжет. Третий мяч «Интера» забил Родольфо Писарро. Пока менялись цифры на табло, Писарро побежал на трибуну и сфотографировался с картонкой. Радость в 2020-м – это когда так:

Так все было по кадрам:

Для «Интера» это – первый матч на реконструированной домашней арене. До этого клуб был номинальным хозяином поля только в пузыре – турнире в честь возвращения МЛС. Стадион оформили в цветах «Интера», но пока все проходило без реальных фанатов. И все равно радость получилась атмосферной.

«Всегда счастлив», – так прокомментировал необычное празднование сам Родольфо Писарро.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: твиттер «Интер Майами»
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