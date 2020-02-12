«Интер» судится с МЛС из-за торговой марки. Основной повод – название клуба Бекхэма

The Miami New Times писал, что «Интер» подал заявку на регистрацию собственного товарного знака в США в 2014 году. Так клуб планировал эксклюзивно продвигать бренд. «Интер Майами» подал собственную заявку в 2018-м и получил поддержку со стороны МЛС. Лига называет «Интер» описательным термином («Интернасьональ», «Интер Лейпциг», «Интер Нэшвилл») и говорит, что закрепление прав за миланским клубом приведет к путанице.

«Интер» – это еще несколько команд со всего мира (Хорватия, Словакия, Финляндия и даже в самой Америке). МЛС говорит, что с ними тоже может возникнуть путаница, если миланский «Интер» закрепит за собой эксклюзивные права в Америке. Аргументы лиги не прошли – первое заседание суда завершилось в пользу клуба из Италии.

Теперь МЛС подаст апелляцию. Если проиграет, то «Интер» будет судиться уже с клубом Бекхэма. Тогда есть большая вероятность, что «Интер Майами» реально сменит название. «Я думаю, что победа Милана приведет к тому, что Майами придется поменять название», – уже сказал адвокат Дэвид Винкер. Преимущество в этом споре пока именно у миланского «Интера».