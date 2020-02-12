«Интер» судится с МЛС из-за торговой марки. Основной повод – название клуба Бекхэма
Клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» уже с нового сезона начнет выступление в МЛС. Возможно, это произойдет под другим названием. Еще в 2018 году «Интер Майами» представил название и эмблему клуба. Тогда же миланский «Интер» подал в суд, где ответчиком выступила МЛС. «Интер Майами», вы сказали?» – реагировал итальянский клуб в соцсетях.
The Miami New Times писал, что «Интер» подал заявку на регистрацию собственного товарного знака в США в 2014 году. Так клуб планировал эксклюзивно продвигать бренд. «Интер Майами» подал собственную заявку в 2018-м и получил поддержку со стороны МЛС. Лига называет «Интер» описательным термином («Интернасьональ», «Интер Лейпциг», «Интер Нэшвилл») и говорит, что закрепление прав за миланским клубом приведет к путанице.
«Интер» – это еще несколько команд со всего мира (Хорватия, Словакия, Финляндия и даже в самой Америке). МЛС говорит, что с ними тоже может возникнуть путаница, если миланский «Интер» закрепит за собой эксклюзивные права в Америке. Аргументы лиги не прошли – первое заседание суда завершилось в пользу клуба из Италии.
Теперь МЛС подаст апелляцию. Если проиграет, то «Интер» будет судиться уже с клубом Бекхэма. Тогда есть большая вероятность, что «Интер Майами» реально сменит название. «Я думаю, что победа Милана приведет к тому, что Майами придется поменять название», – уже сказал адвокат Дэвид Винкер. Преимущество в этом споре пока именно у миланского «Интера».
FourFourTwo вспомнил, что это не первый подобный скандал. «Ливерпуль» подавал в суд на город Ливерпуль (проиграл), партия UKIP судилась с АПЛ, а команда «Питерборо» – с Викторией Бекхэм. Такие суды далеко не всегда заканчиваются в пользу недовольных, поэтому случай «Интера» – это даже исключение из общей тенденции.
AS вскрыл еще одну сторону проблемы. «Интер Майами» потеряет миллионы долларов, если изменит название. Огромное количество товаров с логотипом клуба и названием уже отправлено в магазины. Название используется и в новом стадионе, который все еще находится в стадии строительства. Поэтому такой суд для «Интера Майами» имеет серьезную финансовую сторону.
«Интер Майами» еще не сыграл ни одного матча, а уже столкнулся с множеством организационных проблем. В конце лета на месте постройки стадиона «Интера» нашли мышьяк и свинец. Их количество значительно превышало допустимую норму – отсюда дополнительные убытки для Бекхэма и его клуба.