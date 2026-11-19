Луис Суарес рассказал, как они с Лионелем Месси пытались отговорить Неймара от перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2017 года.

«Убедить Неймара остаться в «Барсе» было невозможно, хотя мы с Месси делали все возможное, чтобы предотвратить его уход. Месси даже говорил ему, что он выиграет «Золотой мяч», если останется», – сказал форвард «Интер Майами» в интервью программе Tot Costa на Catalunya Ràdio.

Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 млн евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола.

Суарес также вспомнил, как играл с Месси и Неймаром в атакующем трио «Барселоны»:

«Между Месси, Неймаром и мной не было никакого эгоизма. Мы понимали друг друга, помогали друг другу. Неважно, кто забивал. Мы делили между собой штрафные и пенальти. Они помогли мне выиграть «Золотую бутсу». Это были годы отличного товарищества, которое сделало нас еще сильнее».

Кроме того, Суарес рассказал, что до сих пор следит за «Барселоной»:

«В Майами я активно слежу за «Барсой». Иногда мы смотрим их матчи вместе с Месси, если получается. Мы с Лео всегда обсуждаем результаты. Надеюсь, они смогут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

Все раны рано или поздно заживают. Ты забываешь и переворачиваешь страницу. Таков футбол. Мне было больно и грустно покидать «Барсу», но потом, подумав об этом, я понял, что, возможно, уход из «Барсы» в 2020 году был лучшим решением для всех».

Месси, Суарес и Неймар вместе играли за «Барселону» с сезона-2014/15 до сезона-2016/17 – за это время они забили 364 гола во всех турнирах.