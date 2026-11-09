«Барселона» обыграла «Атлетико» в Мадриде. У Фермина дубль

«Барселона» победила «Атлетико» на выезде в матче 12-го тура Ла Лиги – 2:1.

Хозяева вышли вперед уже на 10-й минуте: Джулиано Симеоне отличился с передачи Хулиана Альвареса. Перед перерывом Фермин Лопес сравнял счет, а на 66-й минуте оформил дубль и принес каталонцам победу.

«Барселона» забила 48 голов в 12 турах чемпионата – в среднем по четыре за игру. Больше на этом отрезке в истории Ла Лиги забивал только «Атлетик»: 56 мячей в сезоне-1930/31.

Для Диего Симеоне это 27-е поражение от «Барселоны» за время работы в «Атлетико». В матчах с каталонцами «матрасники» под руководством аргентинца одержали восемь побед и 12 раз сыграли вничью. «Реалу» Симеоне уступал реже – 22 раза за 51 встречу.