«Комо» разгромил «Ланс» со счетом 9:1 и установил рекорд Лиги чемпионов

«Комо» с крупным счетом обыграл «Ланс» в выездном матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 9:1.

Анастасиос Дувикас оформил хет-трик, также в составе «Комо» отличились Нико Пас, Люка Да Кунья, Марк Оливер Кемпф, Маттиа Либерали, Мартин Батурина и Маттео Папаччоли. Единственный гол французского клуба забил Рубен Агиляр.

«Комо» одержал самую крупную выездную победу в истории турнира и стал лишь вторым клубом, забившим девять голов в одном матче ЛЧ. «Бавария» сделала это в игре против загребского «Динамо» в 2024 году (9:2).

Команда из Ломбардии также повторила рекорд по разнице голов в одном матче. «Ливерпуль» обыграл «Бешикташ» (8:0) 6 ноября 2007 года, а «Реал» разгромил «Мальме» (8:0) 8 декабря 2015-го.

После четырех туров «Комо» занимает четвертое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. У команды девять очков – три победы и одно поражение.