«Баварию» уничтожил племянник Хенесса. Раньше он работал в клубе – против были и фанаты, и дядя

• Во время игровой карьеры выступал на позиции атакующего полузащитника, но мало кому был известен – фактически все время и провел во второй команде берлинской «Герты».

• Кроме «Герты» числился только в одном клубе – как раз «Хоффенхайме» – но именно числился. Всего несколько матчей за клуб, который в том сезоне (2006/07) вообще играл в третьей лиге. Но это было совсем не зря – там он играл под руководством Ральфа Рангника.

• Стал тренировать с 29 лет – в молодежках «Герты», «Лейпцига» (как раз туда и позвал Рангник), затем и «Баварии». В сезоне-2019/20 возглавил вторую команду «Баварии», с которой еще и выиграл третью лигу.

Ладно, это все википедия. А какие вокруг него истории?

• Тренировавший вторую команду «Герты» Карстен Хайне вспоминал Хенесса как идеального капитана той команды: «Он эмоциональный, но с ним можно было конструктивно спорить».

Став тренером, Хенесс серьезно занялся самообразованием, ездил на стажировки к Хубу Стевенсу, Томасу Тухелю, даже Хосепу Гвардиоле. Встреча с Пепом впечатлила больше остальных: «Мы целый час говорили о футболе, и он очень страстно о нем говорил, просто потому что так хотел».