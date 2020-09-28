«Баварию» уничтожил племянник Хенесса. Раньше он работал в клубе – против были и фанаты, и дядя
«Хоффенхайм» уничтожил «Баварию» 4:1 во втором туре Бундеслиги. Сюжет закручен лихо:
- «Бавария» – лучший клуб Европы, а в Бундеслиге стартовала с 8:0 над «Шальке».
- И тут она проиграла шестой по итогам прошлого сезона команде лиги.
- Проиграла разгромно – 1:4, а могла пропустить минимум в два раза больше.
- Проиграла клубу, который перед сезоном поставил нового тренера, никогда в Бундеслиге не тренировавшего.
- Тренер этот еще и только что работал в «Баварии» – с молодежкой.
- Да он вообще племянник самого Ули Хенесса.
38 лет, главный тренер «Хоффенхайма». Кто он вообще?
• Себастьян Хенесс – сын Дитера Хенесса, экс-форварда «Баварии» и сборной ФРГ, в чьей коллекции пять чемпионств, два финала Кубка чемпионов и даже финал ЧМ-1986.
• Племянник еще более знаменитого Ули Хенесса – легенды немецкого футбола и многолетнего президента «Баварии».
• Во время игровой карьеры выступал на позиции атакующего полузащитника, но мало кому был известен – фактически все время и провел во второй команде берлинской «Герты».
• Кроме «Герты» числился только в одном клубе – как раз «Хоффенхайме» – но именно числился. Всего несколько матчей за клуб, который в том сезоне (2006/07) вообще играл в третьей лиге. Но это было совсем не зря – там он играл под руководством Ральфа Рангника.
• Стал тренировать с 29 лет – в молодежках «Герты», «Лейпцига» (как раз туда и позвал Рангник), затем и «Баварии». В сезоне-2019/20 возглавил вторую команду «Баварии», с которой еще и выиграл третью лигу.
Ладно, это все википедия. А какие вокруг него истории?
• Тренировавший вторую команду «Герты» Карстен Хайне вспоминал Хенесса как идеального капитана той команды: «Он эмоциональный, но с ним можно было конструктивно спорить».
Став тренером, Хенесс серьезно занялся самообразованием, ездил на стажировки к Хубу Стевенсу, Томасу Тухелю, даже Хосепу Гвардиоле. Встреча с Пепом впечатлила больше остальных: «Мы целый час говорили о футболе, и он очень страстно о нем говорил, просто потому что так хотел».
• В «Герте» Хенесс работал в то же время, что и его отец, занимавший пост вице-президента клуба. «Конечно, я наслушался этих разговоров: «Он тут, потому что в клубе работает отец. Но это было полной чушью», – считает Себастьян.
• По словам тренера, дядя не хотел приглашать его в «Баварию», чтобы не было обвинений в кумовстве, но руководство молодежного департамента все же убедило Ули Хеннеса сделать это. На играх фанаты давили на его племянника баннерами вроде «Большое имя не равно великий тренер».
• Себастьян Хенесс давно, еще с «Герты», знаком с Давидом Крекидло – очень дружил в клубе, сделал его своим ассистентом во время тренерской карьеры. Хенесс взял его и в «Баварию» – дуэт вскоре стал известен на всю Германию. В какой-то момент команда болталась рядом с зоной вылета, а потом совершила сумасшедший рывок и выиграла лигу.
Раньше ни одному резервному клубу такое не удавалось. «То, чего они достигли – просто фантастика», – восхищен Карл-Хайнц Румменигге.
Что дальше его ждет?
«Хоффенхайм» стартовал с двух побед в Бундеслиге – помимо разгромленной «Баварии» был еще и побежденный «Кельн».
А дальше:
- Тур до перерыва на матчи сборных – во Франкфурте с «Айнтрахтом».
- Сразу после – домашний матч с дортмундской «Боруссией», а до следующего перерыва на сборные – игры с «Вердером», «Унионом» и «Вольфсбургом».
- А еще – старт на групповом этапе Лиги Европы, туда «Хоффенхйм» попал напрямую.