Жолт Петри
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#Жолт Петри #Бундеслига #Герта

Тренер «Герты» раскритиковал европейскую политику по иммигрантам. И тут же был уволен

06 апреля, 22:22

С чего все началось.

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи поддержал в интервью однополые браки. Тренер вратарей «Герты» Жолт Петри дал интервью венгерской газете, где выступил против такой активности футболистов в медиа: «Не знаю, что заставляет Гулачи выступать за ЛГБТ и права людей разных гендеров».

Петри прямо сказал, что придерживается консервативных взглядов. По его мнению, либералы раздувают скандал из любого другого мнения. Главная претензия Петри к властям – иммиграционная политика:

«Я не понимаю, как Европа пала так низко. Политика по иммигрантам это отражает. Европа – это христианская часть света. Давайте продолжать жить национальными ценностями, которые мы усвоили».

Сайт «Герты»

«Герта» быстро отреагировала, сказав, что интервью не было согласовано. Клуб осудил идеи Петри и уволил его:

«Разнообразие и толерантность – это наши ценности, которые мы продвигаем. Слова Петри не соответствуют им. Поэтому мы благодарим его за работу и желаем всего наилучшего в будущем».

Гендиректор клуба Карстен Шмитд отметил, что Петри никогда не вел себя гофомобно или ксенофобно: «Это терпеливый человек, готовый всем помочь».

Петри извинился за слова и прокомментировал увольнение клубному сайту

«Я глубоко сожалею о своих комментариях по поводу иммиграционной политики и хотел бы извиниться перед всеми теми, кто ищет здесь убежища и кого я оскорбил». 

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  • Петри закончил карьеру вратаря в 2004-м. Самые известные клубы в его биографии – «Гент», «Фейеноорд», «Айнтрахт». Провел за Венгрию 38 матчей.
  • И у Петри сразу же началась тренерская карьера. Он работал только с вратарями – в сборной, «Падерборне», «Хоффенхайме» и с 2015-го – в «Герте».
  • Петри и раньше раздавал скандальные интервью. Например, в 2017-м он публично ругал вратаря «Герты» Джонатана Клинсманна (сын Юргена). Петри сказал, что у него нет харизмы и характера. Клинсманн не обиделся на критику, провел больше матчей за «Герту», но все равно не закрепился в клубе и уехал в МЛС.
  • В декабре прошлого года Петри был недоволен тем, что однополые пары в Венгрии могут усыновлять детей.
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