Тренер «Герты» раскритиковал европейскую политику по иммигрантам. И тут же был уволен

С чего все началось.

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи поддержал в интервью однополые браки. Тренер вратарей «Герты» Жолт Петри дал интервью венгерской газете, где выступил против такой активности футболистов в медиа: «Не знаю, что заставляет Гулачи выступать за ЛГБТ и права людей разных гендеров».

Петри прямо сказал, что придерживается консервативных взглядов. По его мнению, либералы раздувают скандал из любого другого мнения. Главная претензия Петри к властям – иммиграционная политика:

«Я не понимаю, как Европа пала так низко. Политика по иммигрантам это отражает. Европа – это христианская часть света. Давайте продолжать жить национальными ценностями, которые мы усвоили».