Бундеслига
Роберт Левандовски
Бавария
Герта
«Бавария» разгромила «Герту». Левандовски сделал хет-трик и забил в 13-м матче Бундеслиги подряд
вчера, 21:23
- Последний раз «Бавария» проигрывала «Герте» в Бундеслиге в 2018 году – после этого беспроигрышная серия из шести матчей.
- «Герта» проиграла три матча из трех и занимает последнее место в турнирной таблице.
- Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик и забил в 13-м подряд матче Бундеслиги. Это его личный рекорд. Самая длинная серия – у Герда Мюллера (16 матчей).
Итоги матча третьего тура Бундеслиги:
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