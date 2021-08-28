Бундеслига
Роберт Левандовски
Бавария
Герта
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#Бундеслига #Бавария #Роберт Левандовски #Герта

«Бавария» разгромила «Герту». Левандовски сделал хет-трик и забил в 13-м матче Бундеслиги подряд

вчера, 21:23
  • Последний раз «Бавария» проигрывала «Герте» в Бундеслиге в 2018 году – после этого беспроигрышная серия из шести матчей.
  • «Герта» проиграла три матча из трех и занимает последнее место в турнирной таблице.
  • Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик и забил в 13-м подряд матче Бундеслиги. Это его личный рекорд. Самая длинная серия – у Герда Мюллера (16 матчей).

Итоги матча третьего тура Бундеслиги:

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 6
Левандовски 35
Мусиала 49
Левандовски 70
Левандовски 84
5:0
Матч завершен
Герта
Берлин

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник:
Гол.ру
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