«Краснодар» купил у «Герты» форварда Кордобу. Контракт на четыре года, сумма трансфера – 20 миллионов евро

Джон Кордоба официально подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2025 года. Прошлый сезон он провел в «Герте». За 21 матч в Бундеслиге Кордоба забил семь голов и сделал ассист.

Transfermarkt пишет, что сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Эту информацию подтверждали источники Kicker. «Герта» платила за него 15 миллионов евро.

Кордобе 28 лет. Он родился в Колумбии, играл за молодежную сборную. В Европе выступал за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц» и «Кельн». Джон Кордоба – сын бывшего футболиста Мануэля Кордобы.