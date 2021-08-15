Йоветич – единственный действующий футболист, который забил в топ-пять лиг Европы

Нападающий «Герты» Стеван Йоветич забил «Кельну» в матче первого тура Бундеслиги. Он перешел в команду на правах свободного агента этим летом.

Йоветич – единственный действующий футболист, который забил голы в пяти европейских топ-лигах:

До Йоветича единственным игроком, кто забивал во всех топ-пять лигах Европы, был Флорин Радучою.

Йоветич – первый игрок, который сыграл в пяти топ-чемпионатах, после Кристиана Поульсена.