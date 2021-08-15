Герта
Бундеслига
Стеван Йоветич
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Йоветич – единственный действующий футболист, который забил в топ-пять лиг Европы
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Нападающий «Герты» Стеван Йоветич забил «Кельну» в матче первого тура Бундеслиги. Он перешел в команду на правах свободного агента этим летом.
Йоветич – единственный действующий футболист, который забил голы в пяти европейских топ-лигах:
- 🇮🇹 «Фиорентина», «Интер»
- 🏴 «Манчестер Сити»
- 🇪🇸 «Севилья»
- 🇫🇷 «Монако»
- 🇩🇪 «Герта»
До Йоветича единственным игроком, кто забивал во всех топ-пять лигах Европы, был Флорин Радучою.
Йоветич – первый игрок, который сыграл в пяти топ-чемпионатах, после Кристиана Поульсена.
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