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Стеван Йоветич
#Герта #Бундеслига #Стеван Йоветич
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Йоветич – единственный действующий футболист, который забил в топ-пять лиг Европы

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Нападающий «Герты» Стеван Йоветич забил «Кельну» в матче первого тура Бундеслиги. Он перешел в команду на правах свободного агента этим летом.

Йоветич – единственный действующий футболист, который забил голы в пяти европейских топ-лигах:

  • 🇮🇹 «Фиорентина», «Интер»
  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити»
  • 🇪🇸 «Севилья»
  • 🇫🇷 «Монако»
  • 🇩🇪 «Герта»

До Йоветича единственным игроком, кто забивал во всех топ-пять лигах Европы, был Флорин Радучою.

Йоветич – первый игрок, который сыграл в пяти топ-чемпионатах, после Кристиана Поульсена.

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Источник:
Gracenote Live
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