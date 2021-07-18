Игрок из МЛС оформил хет-трик за шесть минут. Исполнил идеальный штрафной и отпраздновал в стиле Дзюбы
«Нэшвилл» идет на пятом месте в Восточной конференции МЛС. За 13 матчей команда набрала 22 очка. Последний результат – разгром команды «Чикаго Файр» (5:1). Три гола в этом матче «Нэшвилл» забил уже к 16-й минуте. С 10-й по 16-ю их колотил полузащитник Хани Мухтар. Таким был его третий гол в этом матче – мяч ударился в перекладину и упал за линию:
Все голы Мухтара показал «Нэшвилл». Там же есть празднование Мухтара – он отдал честь перед трибунами. Это похоже на празднование Артема Дзюбы. Мухтар оформил самый быстрый хет-трик в истории МЛС. Это его первый хет-трик в лиге и первый хет-трик в истории клуба «Нэшвилл». Еще команда не проигрывает, если в матче забивает Мухтар.
Хани Мухтар родился в Берлине. Ему 26 лет, воспитанник «Герты». Именно в «Герте» Мухтар начинал профессиональную карьеру. Потом переходил в «Бенфику», «Зальцбург» (аренда) и «Брондбю» (аренда+трансфер). «Нэшвилл» купил Мухтара за 2,7 миллиона евро. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов.
Мухтар владеет обеими ногами, поэтому по-разному забивает. За весь сезон у него пока набралось семь голов за «Нэшвилл» в МЛС. В списке бомбардиров лидируют Руидиас и Чичарито (у обоих – по десять голов). Лучшим результатом в карьере Мухтара были десять голов за сезон в составе «Брондбю». Его переход в «Нэшвилл» курировал бывший директор «Ливерпуля» Ян Эйр.
В 2020 году Мухтар рассказывал о трансфере в «Нэшвилл»: «Клуб выглядел непреклонным. Это забавная история: за год до перехода датский скаут пришел на тренировку, чтобы спросить меня о переходе в МЛС. Я тогда сказал, что точно не перейду. Потом я встретился с бывшим партнером по команде, переговорил с директором «Нэшвилла». Все стало конкретно и понятно».
Мухтар известен по чемпионату Европы до 19 лет. Сборная Германии выиграла его в 2014 году. Тогда именно Мухтар забил победный гол в финальном матче с Португалией (1:0). Вместе с ним в той команде был Дэви Зельке, который сейчас играет за «Вердер» в Бундеслиге. Зельке с шестью мячами тогда стал лучшим бомбардиром турнира.