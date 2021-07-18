Игрок из МЛС оформил хет-трик за шесть минут. Исполнил идеальный штрафной и отпраздновал в стиле Дзюбы

Хани Мухтар родился в Берлине. Ему 26 лет, воспитанник «Герты». Именно в «Герте» Мухтар начинал профессиональную карьеру. Потом переходил в «Бенфику», «Зальцбург» (аренда) и «Брондбю» (аренда+трансфер). «Нэшвилл» купил Мухтара за 2,7 миллиона евро. Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов.

Мухтар владеет обеими ногами, поэтому по-разному забивает. За весь сезон у него пока набралось семь голов за «Нэшвилл» в МЛС. В списке бомбардиров лидируют Руидиас и Чичарито (у обоих – по десять голов). Лучшим результатом в карьере Мухтара были десять голов за сезон в составе «Брондбю». Его переход в «Нэшвилл» курировал бывший директор «Ливерпуля» Ян Эйр.

В 2020 году Мухтар рассказывал о трансфере в «Нэшвилл»: «Клуб выглядел непреклонным. Это забавная история: за год до перехода датский скаут пришел на тренировку, чтобы спросить меня о переходе в МЛС. Я тогда сказал, что точно не перейду. Потом я встретился с бывшим партнером по команде, переговорил с директором «Нэшвилла». Все стало конкретно и понятно».