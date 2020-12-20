«Боруссия» М оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в лицо соперника

В матче с «Хоффенхаймом» Маркус Тюрам из «Боруссии» М устроил разборку с Штефаном Пошем, по итогам которой Тюрам плюнул Пошу в лицо.

Подробнее об этом эпизоде мы писали здесь:

Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно

Итог – Тюрама удалили. Бундеслига разбирается.

Пока что действует «Боруссия», она уже оштрафовала Тюрама на месячную зарплату.