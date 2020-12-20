Маркус Тюрам
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Футбол
Боруссия М
Хоффенхайм
«Боруссия» М оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в лицо соперника
вчера, 17:50
В матче с «Хоффенхаймом» Маркус Тюрам из «Боруссии» М устроил разборку с Штефаном Пошем, по итогам которой Тюрам плюнул Пошу в лицо.
Подробнее об этом эпизоде мы писали здесь:
Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно
Итог – Тюрама удалили. Бундеслига разбирается.
Пока что действует «Боруссия», она уже оштрафовала Тюрама на месячную зарплату.
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