Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы

В Ньюне прошла жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матчи этой стадии запланированы на 18 и 25 февраля 2021 года.

В распределении пар участвовали команды, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» – единственный клуб из России, который попал в стадию плей-офф еврокубков.

Все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

Все пары плей-офф: