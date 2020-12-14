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Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы

14 декабря, 15:30

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Ньюне прошла жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матчи этой стадии запланированы на 18 и 25 февраля 2021 года. 

В распределении пар участвовали команды, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» – единственный клуб из России, который попал в стадию плей-офф еврокубков.

Все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

Все пары плей-офф:

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#Арсенал
#Манчестер Юнайтед
#Аякс
#Милан
#Лестер
#Тоттенхэм
#Бенфика
#Брюгге
#Рома
#Динамо З
#Шахтер
#Антверпен
#Наполи
#Динамо К
#Зальцбург
#Реал Сосьедад
#Глазго Рейнджерс
#Байер
#Брага
#Вильярреал
#Вольфсберг
#Гранада
#Лилль
#Маккаби Тель-Авив
#Мольде
#Олимпиакос
#ПСВ
#Славия Прага
#Хоффенхайм
#Црвена Звезда
#Янг Бойз