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Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
14 декабря, 15:30
В Ньюне прошла жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Матчи этой стадии запланированы на 18 и 25 февраля 2021 года.
В распределении пар участвовали команды, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов. «Краснодар» – единственный клуб из России, который попал в стадию плей-офф еврокубков.
Все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов
Все пары плей-офф:
- «Вольфсберг» – «Тоттенхэм»
- «Динамо» К – «Брюгге»
- «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
- «Бенфика» – «Арсенал»
- «Црвена Звезда» – «Милан»
- «Антверпен» – «Рейнджерс»
- «Славия» – «Лестер»
- «Зальцбург» – «Вильярреал»
- «Брага» – «Рома»
- «Краснодар» – «Динамо» З
- «Янг Бойз» – «Байер»
- «Мольде» – «Хоффенхайм»
- «Гранада» – «Наполи»
- «Маккаби» Тель-Авив – «Шахтер»
- «Лилль» – «Аякс»
- «Олимпиакос» – ПСВ
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