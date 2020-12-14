Все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут уже 16 февраля 2021 года.

Жеребьевка других стадий будет в марте. Клубы из России не попали в плей-офф. Все вылетели на групповом этапе.

Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы

Все пары плей-офф Лиги чемпионов: