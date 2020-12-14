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Все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов
14 декабря, 14:20
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Первые матчи пройдут уже 16 февраля 2021 года.
Жеребьевка других стадий будет в марте. Клубы из России не попали в плей-офф. Все вылетели на групповом этапе.
Все пары 1/16 финала плей-офф Лиги Европы
Все пары плей-офф Лиги чемпионов:
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