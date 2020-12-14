Онлайн жеребьевки плей-офф еврокубков: «Барса» сыграет с «ПСЖ», «Краснодар» – с загребским «Динамо»
15:32. «Брага» – «Рома», «Янг Бойз» – «Байер», «Мольде» – «Хоффенхайм», «Гранада» – «Наполи», «Маккаби» Тель-Авив – «Шахтер», «Лилль» – «Аякс», «Олимпиакос» – ПСВ.
15:27. «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо».
15:23. «Славия» – «Лестер», «Зальцбург» – «Вильярреал»
15:21. «Црвена Звезда» – «Милан», «Антверпен» – «Рейнджерс»
15:18. «Бенфика» и «Арсенал» сыграют друг с другом.
15:17. Первые топовые пары: Динамо К – «Брюгге», «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»
15:14. «Вольфсберг» – «Тоттенхэм»
15:11. Через пару минут начнется выбор команд.
14:30. Так выглядят все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка плей-офф Лиги Европы стартует в 15:00.
Все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов
14:22. «Севилья» – «Боруссия» Д, «Аталанта» – «Реал»
14:20. «Порту» – «Ювентус», «Барса» – «ПСЖ»
14:18. «Лейпциг» сыграет с «Ливерпулем».
14:17. Еще пары: «Лацио» – «Бавария», «Атлетико» – «Челси»
14:15. Первая пара: «Боруссия» М – «Манчестер Сити».
14:02. Стартовала трансляция жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов. Пока идет представление команд.
В Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Первые игры на этих стадиях состоятся в феврале. Уже после них пройдет новая жеребьевка по решающим играм плей-офф.
Лига чемпионов
Победители групп (сеяные): «Бавария», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ».
Вторые команды в группах (несеяные): «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Боруссия» М, «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Лацио», «Порту».
Лига Европы
Сеяные: «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Аякс», «Брюгге», «Арсенал», «Вильярреал», «Динамо» З, «Лестер», «Милан», «Наполи», ПСВ, «Рейнджерс», «Рома», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм», «Байер».
Несеяные: «Краснодар», Динамо К, «Олимпиакос», «Зальцбург», «Антверпен», «Бенфика», «Брага», «Вольфсберг», «Гранада», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Реал Сосьедад», «Славия», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».
«Краснодар» – единственный клуб из России, который попал в весеннюю стадию еврокубков. Он сыграет в плей-офф Лиги Европы, потому что занял третье место в группе Лиги чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА вылетели из еврокубков на стадии группового этапа.
Во время жеребьевки обязательно разводятся команды, которые вместе играли на групповом этапе турнира. Клубы из России и Украины по-прежнему не могут сыграть друг с другом. Поэтому «Краснодар» никак не попадет на «Шахтер».
Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов