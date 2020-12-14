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#Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы #Краснодар

Онлайн жеребьевки плей-офф еврокубков: «Барса» сыграет с «ПСЖ», «Краснодар» – с загребским «Динамо»

14 декабря, 13:15

www.imago-images.de/Global Look Press

15:32. «Брага» – «Рома», «Янг Бойз» – «Байер», «Мольде» – «Хоффенхайм», «Гранада» – «Наполи», «Маккаби» Тель-Авив – «Шахтер», «Лилль» – «Аякс», «Олимпиакос» – ПСВ.

15:27. «Краснодар» сыграет с загребским «Динамо».

15:23. «Славия» – «Лестер», «Зальцбург» – «Вильярреал»

15:21. «Црвена Звезда» – «Милан», «Антверпен» – «Рейнджерс»

15:18. «Бенфика» и «Арсенал» сыграют друг с другом.

15:17. Первые топовые пары: Динамо К – «Брюгге», «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»

15:14. «Вольфсберг» – «Тоттенхэм»

15:11. Через пару минут начнется выбор команд.

14:30. Так выглядят все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Жеребьевка плей-офф Лиги Европы стартует в 15:00.

Все пары 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов

14:22. «Севилья» – «Боруссия» Д, «Аталанта» – «Реал»

14:20. «Порту» – «Ювентус», «Барса» – «ПСЖ»

14:18. «Лейпциг» сыграет с «Ливерпулем».

14:17. Еще пары: «Лацио» – «Бавария», «Атлетико» – «Челси»

14:15. Первая пара: «Боруссия» М – «Манчестер Сити».

14:02.  Стартовала трансляция жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов. Пока идет представление команд.

В Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Первые игры на этих стадиях состоятся в феврале. Уже после них пройдет новая жеребьевка по решающим играм плей-офф.

Лига чемпионов

Победители групп (сеяные): «Бавария», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ».

Вторые команды в группах (несеяные): «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Боруссия» М, «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Лацио», «Порту».

Лига Европы

Сеяные: «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Аякс», «Брюгге», «Арсенал», «Вильярреал», «Динамо» З, «Лестер», «Милан», «Наполи», ПСВ, «Рейнджерс», «Рома», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм», «Байер».

Несеяные: «Краснодар», Динамо К, «Олимпиакос», «Зальцбург», «Антверпен», «Бенфика», «Брага», «Вольфсберг», «Гранада», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Реал Сосьедад», «Славия», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

«Краснодар» – единственный клуб из России, который попал в весеннюю стадию еврокубков. Он сыграет в плей-офф Лиги Европы, потому что занял третье место в группе Лиги чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА вылетели из еврокубков на стадии группового этапа.

Во время жеребьевки обязательно разводятся команды, которые вместе играли на групповом этапе турнира. Клубы из России и Украины по-прежнему не могут сыграть друг с другом. Поэтому «Краснодар» никак не попадет на «Шахтер».

Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы

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