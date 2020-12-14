Онлайн жеребьевки плей-офф еврокубков: «Барса» сыграет с «ПСЖ», «Краснодар» – с загребским «Динамо»

В Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Первые игры на этих стадиях состоятся в феврале. Уже после них пройдет новая жеребьевка по решающим играм плей-офф.

Лига чемпионов

Победители групп (сеяные): «Бавария», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ».

Вторые команды в группах (несеяные): «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Боруссия» М, «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Лацио», «Порту».

Лига Европы

Сеяные: «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Аякс», «Брюгге», «Арсенал», «Вильярреал», «Динамо» З, «Лестер», «Милан», «Наполи», ПСВ, «Рейнджерс», «Рома», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм», «Байер».

Несеяные: «Краснодар» , Динамо К, «Олимпиакос», «Зальцбург», «Антверпен», «Бенфика», «Брага», «Вольфсберг», «Гранада», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Реал Сосьедад», «Славия», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

«Краснодар» – единственный клуб из России, который попал в весеннюю стадию еврокубков. Он сыграет в плей-офф Лиги Европы, потому что занял третье место в группе Лиги чемпионов. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА вылетели из еврокубков на стадии группового этапа.

Во время жеребьевки обязательно разводятся команды, которые вместе играли на групповом этапе турнира. Клубы из России и Украины по-прежнему не могут сыграть друг с другом. Поэтому «Краснодар» никак не попадет на «Шахтер».

Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы