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Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

14 декабря, 11:52

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

14 декабря в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. В ней участвуют 16 команд.

Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию. Она стартует в 14:00 по московскому времени.

Победители групп (сеяные): «Бавария», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ».

Вторые команды в группах (несеяные): «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Боруссия» М, «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Лацио», «Порту».

Команды из одной группы не сыграют друг с другом на стадии плей-офф. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16 февраля. Сеяные команды сыграют ответные игры дома.

В марте состоится жеребьевка по другим стадиям плей-офф. Клубов из России в плей-офф Лиги чемпионов нет. «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» вылетели на стадии группового этапа.

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#Ювентус
#Барселона
#Манчестер Сити
#ПСЖ
#Боруссия М
#Севилья
#Челси
#РБ Лейпциг
#Лацио
#Атлетико
#Боруссия Д
#Порту