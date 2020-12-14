Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги чемпионов

14 декабря в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. В ней участвуют 16 команд.

Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию. Она стартует в 14:00 по московскому времени.

Победители групп (сеяные): «Бавария», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Реал», «Ювентус», «ПСЖ».

Вторые команды в группах (несеяные): «Барселона», «Атлетико», «Севилья», «Боруссия» М, «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Лацио», «Порту».

Команды из одной группы не сыграют друг с другом на стадии плей-офф. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16 февраля. Сеяные команды сыграют ответные игры дома.

В марте состоится жеребьевка по другим стадиям плей-офф. Клубов из России в плей-офф Лиги чемпионов нет. «Краснодар», «Зенит» и «Локомотив» вылетели на стадии группового этапа.