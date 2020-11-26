Промах с метра в матче Лиги Европы. Игрок улетел в штангу, а мяч – к вратарю

В карьере Синьяна есть еще одна запоминающаяся история. В 20-летнем возрасте он без разрешения клуба поучаствовал в турнире по футзалу. Получил там серьезную травму колена, из-за которой вылетел сразу на полгода. Потом Синьян рассказывал, что ему было очень стыдно: «Клуб мог отказаться от меня, но они продлили контракт и взяли меня под свою опеку».

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