Шериф Синьян
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Мольде
Промах с метра в матче Лиги Европы. Игрок улетел в штангу, а мяч – к вратарю
20 минут назад
Игрок «Мольде» Шериф Синьян впервые вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы. Произошло это в игре с «Арсеналом», где «Мольде» уже на первых минутах чуть не забил. Прострел во вратарскую замыкал как раз Синьян. Но мяч отскочил от него параллельно линии ворот. Вратарь сориентировался и отбил, а сам Синьян влетел в штангу.
В карьере Синьяна есть еще одна запоминающаяся история. В 20-летнем возрасте он без разрешения клуба поучаствовал в турнире по футзалу. Получил там серьезную травму колена, из-за которой вылетел сразу на полгода. Потом Синьян рассказывал, что ему было очень стыдно: «Клуб мог отказаться от меня, но они продлили контракт и взяли меня под свою опеку».
Еще несколько фактов о карьере Синьяна:
- Ему 24 года. Начинал карьеру в «Лиллестреме».
- Перешел в «Мольде» летом 2020-го. Клуб отдал за него 500 тысяч евро.
- Играет опорным полузащитником. В этом сезоне не забивал вообще.
- В прошлой игре с «Арсеналом» Синьян вышел на замену. И отметился автоголом.
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