Гол с центра поля, промах вратаря с пенальти. Это все один безумный матч Бундеслиги
Вы вряд ли следили за игрой Бундеслиги «Бохум» vs «Хоффенхайм». Но, оказывается, стоило это сделать. Тут случилось два заметных события.
На 77-й минуте выигрывающий 1:0 «Бохум» получил право на пенальти. Его внезапно пошел бить вратарь Мануэль Риман. И пробил выше.
На седьмой добавленной минуте «Хоффенхайм» отыгрывался тоже с помощью вратаря, он пытался замкнуть подачу с углового. Не получилось – и игрок «Бохума» Милош Пантович ударил с центра поля. Мяч залетел в пустые ворота.
Риман раньше никогда не бил пенальти в матчах Бундеслиги. У него лучше получается отбивать пенальти. Вот только два сейва в этом году. Всего у него в Бундеслиге 25 отбитых пенальти.
Однажды Риман специально вышел под пенальти в кубковой игре. Во время дополнительного времени он пошел в раздевалку смотреть видео, как бьют соперники. И победил в серии!