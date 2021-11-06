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#Бундеслига #Бохум #Хоффенхайм

Гол с центра поля, промах вратаря с пенальти. Это все один безумный матч Бундеслиги

06 ноября, 21:16

Вы вряд ли следили за игрой Бундеслиги «Бохум» vs «Хоффенхайм». Но, оказывается, стоило это сделать. Тут случилось два заметных события.

На 77-й минуте выигрывающий 1:0 «Бохум» получил право на пенальти. Его внезапно пошел бить вратарь Мануэль Риман. И пробил выше.

На седьмой добавленной минуте «Хоффенхайм» отыгрывался тоже с помощью вратаря, он пытался замкнуть подачу с углового. Не получилось – и игрок «Бохума» Милош Пантович ударил с центра поля. Мяч залетел в пустые ворота.

Риман раньше никогда не бил пенальти в матчах Бундеслиги. У него лучше получается отбивать пенальти. Вот только два сейва в этом году. Всего у него в Бундеслиге 25 отбитых пенальти. 

Однажды Риман специально вышел под пенальти в кубковой игре. Во время дополнительного времени он пошел в раздевалку смотреть видео, как бьют соперники. И победил в серии!

Все фото: imago-images.de, dpa / global look press
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