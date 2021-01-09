«Шальке» выиграл в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Серия без побед составила 30 матчей

Хет-трик оформил 19-летний Мэттью Хопп. Во всех трех голах ему ассистировал Амин Харит. Позже он сам забил еще один мяч.

Хопп сразу стал лучшим бомбардиром «Шальке» в сезоне. Это его первые голы за клуб.

Теперь клуб имеет семь очков за 15 матчей. «Шальке» не побеждал в Бундеслиге 30 матчей. Последняя победа была 17 января 2020 года в игре с «Боруссией» М (2:0).

Дэвид Вагнер, Мануэль Баум и Хуб Стевенс тренировали команду за это время. В декабре главным тренером стал Кристиан Гросс.

«Шальке» объявил о назначении Гросса – это уже четвертый в сезоне тренер клуба