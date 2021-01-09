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Кристиан Гросс
Мэттью Хопп
Амин Харит
Хоффенхайм
«Шальке» выиграл в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Серия без побед составила 30 матчей
3 часа назад
«Шальке» разгромил «Хоффенхайм» (4:0) в 15-м туре Бундеслиги. Из-за этого успеха «Шальке» ушел с последнего места в таблице.
Хет-трик оформил 19-летний Мэттью Хопп. Во всех трех голах ему ассистировал Амин Харит. Позже он сам забил еще один мяч.
Хопп сразу стал лучшим бомбардиром «Шальке» в сезоне. Это его первые голы за клуб.
Теперь клуб имеет семь очков за 15 матчей. «Шальке» не побеждал в Бундеслиге 30 матчей. Последняя победа была 17 января 2020 года в игре с «Боруссией» М (2:0).
Дэвид Вагнер, Мануэль Баум и Хуб Стевенс тренировали команду за это время. В декабре главным тренером стал Кристиан Гросс.
«Шальке» объявил о назначении Гросса – это уже четвертый в сезоне тренер клуба
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