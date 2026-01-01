Мэттью Хопп

Лента
Новости
Последние новости
Футбол
Форвард «Шальке» Хопп – первый американец с хет-триком в Бундеслиге
#Мэттью Хопп
Футбол
«Шальке» выиграл в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Серия без побед составила 30 матчей
#Шальке
Все новости