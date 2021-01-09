Мэттью Хопп
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Форвард «Шальке» Хопп – первый американец с хет-триком в Бундеслиге
2 часа назад
«Шальке» разгромил «Хоффенхайм» (4:0) в 15-м туре Бундеслиги. Хет-трик оформил 19-летний Мэттью Хопп.
«Шальке» выиграл в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Серия без побед составила 30 матчей
Хопп – первый игрок из США, который забил три мяча в одном матче Бундеслиги. Это был его пятый матч в сезоне.
До этого Хопп занимался в американском отделении академии «Барселоны». В «Шальке» он уехал еще летом 2019 года.
В этом сезоне Хопп впервые сыграл на взрослом уровне.
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