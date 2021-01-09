Форвард «Шальке» Хопп – первый американец с хет-триком в Бундеслиге

«Шальке» разгромил «Хоффенхайм» (4:0) в 15-м туре Бундеслиги. Хет-трик оформил 19-летний Мэттью Хопп.

«Шальке» выиграл в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Серия без побед составила 30 матчей

Хопп – первый игрок из США, который забил три мяча в одном матче Бундеслиги. Это был его пятый матч в сезоне.

До этого Хопп занимался в американском отделении академии «Барселоны». В «Шальке» он уехал еще летом 2019 года.

В этом сезоне Хопп впервые сыграл на взрослом уровне.