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#Мэттью Хопп #Футбол #Бундеслига #Шальке

Форвард «Шальке» Хопп – первый американец с хет-триком в Бундеслиге

2 часа назад

augenklick/Witters/Global Look Press

«Шальке» разгромил «Хоффенхайм» (4:0) в 15-м туре Бундеслиги. Хет-трик оформил 19-летний Мэттью Хопп.

«Шальке» выиграл в Бундеслиге впервые с января 2020 года. Серия без побед составила 30 матчей

Хопп – первый игрок из США, который забил три мяча в одном матче Бундеслиги. Это был его пятый матч в сезоне.

До этого Хопп занимался в американском отделении академии «Барселоны». В «Шальке» он уехал еще летом 2019 года.

В этом сезоне Хопп впервые сыграл на взрослом уровне.

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