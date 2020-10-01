Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный

«Шальке» стартовал в сезоне-2020/21 с двух поражений от «Баварии» (0:8) и «Вердера» (1:3). Сразу после этого клуб уволил Дэвида Вагнера. Он работал в «Шальке» с мая 2019 года. За это время команда пережила подъем до борьбы за места в ЛЧ и резкий упадок, который продолжается до сих пор.

30 сентября «Шальке» назначил нового главного тренера. В 41 год в Бундеслигу возвращается Мануэль Баум. До 2019 года он поработал с «Аугсбургом», а потом возглавлял немецкие молодежные сборные. Помогать Бауму в «Шальке» будет бразилец Налдо. Тот сам играл за команду три года, а сейчас завершил карьеру.

Так Баум говорил после назначения: «Шальке» – потрясающий клуб с невероятным количеством традиций и спортивным потенциалом. Наша неотложная задача: как можно быстрее дать коллективу ощущение успеха на тренировках и в играх. Я убежден в качестве нашей команды».

Перед началом сезона он поставил качественную команду на 15-е место, когда давал прогноз для Sky. Телеграм-канал FC Schalke 04 | Kumpel & Malocher Club нашел такой скриншот с трансляции. Его же упоминал в твиттере журналист ESPN Арчи Райнд-Тутт.