Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
«Шальке» стартовал в сезоне-2020/21 с двух поражений от «Баварии» (0:8) и «Вердера» (1:3). Сразу после этого клуб уволил Дэвида Вагнера. Он работал в «Шальке» с мая 2019 года. За это время команда пережила подъем до борьбы за места в ЛЧ и резкий упадок, который продолжается до сих пор.
30 сентября «Шальке» назначил нового главного тренера. В 41 год в Бундеслигу возвращается Мануэль Баум. До 2019 года он поработал с «Аугсбургом», а потом возглавлял немецкие молодежные сборные. Помогать Бауму в «Шальке» будет бразилец Налдо. Тот сам играл за команду три года, а сейчас завершил карьеру.
Так Баум говорил после назначения: «Шальке» – потрясающий клуб с невероятным количеством традиций и спортивным потенциалом. Наша неотложная задача: как можно быстрее дать коллективу ощущение успеха на тренировках и в играх. Я убежден в качестве нашей команды».
Перед началом сезона он поставил качественную команду на 15-е место, когда давал прогноз для Sky. Телеграм-канал FC Schalke 04 | Kumpel & Malocher Club нашел такой скриншот с трансляции. Его же упоминал в твиттере журналист ESPN Арчи Райнд-Тутт.
Как дела у «Шальке» прямо сейчас:
📌 Последняя победа в Бундеслиге – 17 января. Тогда «Шальке» обыграл «Боруссию» М со счетом 2:0. Серия без побед в чемпионате уже достигла 18 матчей.
📌 За это время «Шальке» победил «Герту» (3:2) в Кубке Германии. Это было 4 февраля. С того момента все успехи касались только товарищеских матчей.
📌 Летом «Шальке» потерял одного из ключевых игроков. Уэстон Маккенни уехал в аренду в «Ювентус». Мы рассказывали, почему случился такой трансфер.
📌 Еще одна потеря была в момент, когда началась серия без побед. Прошлой зимой вратарь и капитан Нюбель заранее подписался с «Баварией». И сразу потерял капитанскую повязку.
📌 Раньше «Шальке» тратил на трансферы минимум по 25 миллионов евро за сезон. Этим летом за деньги пришел только Пасиенсия. За его аренду клуб отдал 2 миллиона.
📌 Из-за пандемии коронавируса значительно снизились продажи по всем активам. Выросли общие долги «Шальке» – сейчас они составляют 205,3 миллиона евро. В 2019-м было 197,9.