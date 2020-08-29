Зачем «Ювентус» покупает Маккенни? Объясняют эксперты

Коротко о том, кто это:

• До 18 лет жил в США и долгое время профессионально играл в американский футбол параллельно с обычным. Бывали дни, когда он играл по два матча – в разных видах спорта.

• Отыграл в основе «Шальке» 3 сезона: 91 матч, 5 голов, 7 ассистов. И 7 разных позиций на поле!

• Переходил в «Шальке» в день своего 18-летия. А в день, когда ему исполнилось 22 (вчера), прибыл в Турин, чтобы подписать контракт с «Ювентусом».

• В конце 2019-го его признали он занял треть место в голосовании за лучшего футболиста США.