Зачем «Ювентус» покупает Маккенни? Объясняют эксперты
В «Ювентус» приходит Уэстон Маккении из «Шальке». Аренда за 3 миллиона евро + право выкупа за 18 миллионов. Опция станет обязательной, если Маккенни сыграет более 60% матчей за клуб.
Коротко о том, кто это:
• До 18 лет жил в США и долгое время профессионально играл в американский футбол параллельно с обычным. Бывали дни, когда он играл по два матча – в разных видах спорта.
• Отыграл в основе «Шальке» 3 сезона: 91 матч, 5 голов, 7 ассистов. И 7 разных позиций на поле!
• Переходил в «Шальке» в день своего 18-летия. А в день, когда ему исполнилось 22 (вчера), прибыл в Турин, чтобы подписать контракт с «Ювентусом».
• В конце 2019-го его признали он занял треть место в голосовании за лучшего футболиста США.
Какой Маккенни игрок и что он даст «Ювентусу» на поле? Рассказывают специалисты
Болельщик «Шальке» Юрий Седых, не пропускающий ни одного матча команды, рассказал «Голу» о Маккенни:
«Главное, чем Маккенни запомнился в «Шальке», это его универсальность и гибкость. За последние годы он играл и в центре, и справа в защите, и по всей полузащите – от опорника до атакующего, и даже нападающего. Больше всего пользы он приносит в центре полузащиты, но его природные данные (мощный, цепкий, прыгучий, достаточно быстрый) позволяли закрывать и другие позиции.
У Маккенни были неудачные отрезки, когда он был худшим игроком на поле (минус: может полностью выпасть из игры), но нормальный Маккенни – безусловно, один из лучших игроков «Шальке». В хорошем состоянии он покрывает много пространства и мощен в прессинге.
Что касается ведения игры, то здесь, думаю, он ограничен. Это просто не тот игрок, который создает моменты и строит игру в атаке – для этого он все-таки недостаточно умный и творческий. Маккенни запомнился еще и тем, что порой принимает на поле неверные решения и не видит более интересные варианты в развитии атаки. Однако в атакующем плане у него все же есть приемы, которые могут пригодиться: хороший удар, достойная игра в воздухе, потенциально неплохие умения в продвижении мяча на дриблинге.
Не особо слежу за «Юве» – тем более, сейчас там еще новый тренер, поэтому трудно делать какие-то предположения. Но вижу там его как «восьмерку», игрока центра поля, который способен создавать давление на соперника, быть рабочей лошадкой – наверное, что-то похожее на Матюиди. Скачок от «Шальке» до «Юве» может показаться слишком резким, и есть сомнения, что он закрепится в клубе, но при должном отношении к делу (в «Шальке» бывали проблемы) все может сложиться».
Журналист Sky Sport Пьетро Николоди и эксперт по Бундеслиге сравнивает Маккенни с Видалем:
«Он способен бегать на протяжении всей игры. Он не слишком высокий, но очень сильный физически и хорошо умеет делать подачи. Маккенни добавляет в игру динамики, возвращает много мячей, и на самом деле может контролировать владение.
Это не громкое имя, оно не сводит вас с ума. Но это подписание в нужное время – «Юве» не хватает тех, кто делает грязную работу. Он немного похож на Видаля в плане динамики и объема работы, но у Видаля было больше качеств в атакующей фазе».
Сам Маккенни легко соглашается с ролью человека, который много бегает и выполняет грязную работу:
«Я не считаю себя лучшим игроком, но если вам нужно, чтобы кто-то пришел в атаку и атаковал, если вам нужен кто-то, кто будет отбирать и выигрывать мячи, если вам нужен кто-то, кто должен будет просто бегать по полю как угорелый – я буду в первых рядах, кто готов делать это все».