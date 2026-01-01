Дэвид Вагнер

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«Шальке» уволил Дэвида Вагнера
#Дэвид Вагнер
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Новый тренер «Шальке» прогнозировал клубу 15-е место. Теперь говорит, что состав качественный
#Мануэль Баум
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