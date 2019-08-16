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Шальке-04
Гельзенкирхен
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Сайт
schalke04.de/ru
Страна
Германия
Стадион
Фелтинс-Арена
Тренер
Давид Вагнер
Д. Вагнер
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Дерби «Боруссии» и «Шальке» – история про политику, войну и бедность. За много лет футболистов кусали собаки, а на поле появлялись львы
#Бундеслига
15 мая, 20:15
У Горецки из «Баварии» – больной желудок. Он сидит на диете (без свинины, молока и орехов). Зато накачал бицепсы
#Леон Горецка
31 мая, 09:30
Игрок «Шальке» вышел с повязкой «Правосудие для Джорджа». Это отсылка к убийству в Миннеаполисе
#Уэстон Маккенни
30 мая, 20:03
Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы
#Бундеслига
30 мая, 13:35
Вся «Боруссия» танцевала и имитировала объятия, а после матча пошла к пустой трибуне
#Боруссия Д
16 мая, 18:40
Игроки «Шальке» соблюдали дистанцию на скамейке и даже перед автобусом
#Шальке
16 мая, 18:10
Какой была Бундеслига до паузы из-за коронавируса
#Бундеслига
16 мая, 14:45
За кого болеть в Бундеслиге? Она сама предлагает схему, как выбрать любимую команду
#Бундеслига
15 мая, 21:25
Забудьте про «Баварию». Вот еще 17 причин посмотреть новый сезон Бундеслиги
#Бундеслига
16 августа 2019, 13:44
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