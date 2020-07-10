Парень из Англии стал самым молодым послом Бундеслиги. Для ее клубов он строит Lego-стадионы
Джо Брайанту 12 лет. Он живет в Кроули (город недалеко от Лондона), любит футбол и ковыряться с Lego. Брайанту больше нравится Бундеслига, чем АПЛ («болельщики в Германии шумнее и дружелюбнее»). Эта любовь дошла до того, что он стал самым молодым послом лиги. В Германии оценили, как он строит из кубиков стадионы.
У Брайанта на постройку одного стадиона уходит два месяца, от четырех до пяти тысяч деталек. А на стадион «Герты» ушло больше шести тысяч.
Впервые Брайанта заметил «Шальке». Кто-то увидел его работы в твиттере и пригласил мальчика на «Фельтинс-Арену» показать ее уменьшенную копию. Последние три года он постоянно представляет стадионы на матчах Бундеслиги, хотя каждая поездка из Англии в Германию занимает 13 часов.
Брайант говорит, что очень расстраивается, когда стадионы случайно ломаются. Но плюс Lego в том, что все легко починить:
«Один раз я поскользнулся, когда доставал стадион из машины и шел его презентовать на настоящую арену. Хорошо, что два парня рядом помогли его собрать»
«Однажды мама уронила на стадион пылесос. А отец пытался убрать одну детальку, а в итоге снес полтрибуны».
Брайант построил 12 стадионов Бундеслиги и «Андерлехта». И на его работу все больше спроса. Даже клубы четвертых немецких лиг просят свой мини-стадион. Но больше всего запросов из Южной Америки. Сейчас у Брайанта больше сотни заявок.