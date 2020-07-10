Парень из Англии стал самым молодым послом Бундеслиги. Для ее клубов он строит Lego-стадионы

Джо Брайанту 12 лет. Он живет в Кроули (город недалеко от Лондона), любит футбол и ковыряться с Lego. Брайанту больше нравится Бундеслига, чем АПЛ («болельщики в Германии шумнее и дружелюбнее»). Эта любовь дошла до того, что он стал самым молодым послом лиги. В Германии оценили, как он строит из кубиков стадионы.

У Брайанта на постройку одного стадиона уходит два месяца, от четырех до пяти тысяч деталек. А на стадион «Герты» ушло больше шести тысяч.