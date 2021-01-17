Бум-возвращение Йовича. 28 минут в «Айнтрахте» – два гола (столько же забил за «Реал»)

Лука Йович официально все еще принадлежит «Реалу». Его контракт действует до лета 2025 года, но «Реалу» игрок не нужен. В основе весь сезон играет Карим Бензема, а Йовичу достались только четыре выхода в матчах Примеры. В среднем он играл в чемпионате по 37 минут за матч. В сезоне-2020/21 не забил ни разу, в предыдущем – два гола и ассист за 17 игр.

«Реал» покупал Йовича из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро. Этой зимой «Айнтрахт» вернул Йовича обратно. Это аренда до конца сезона, которая завершится в июне 2021 года. Йович даже через соцсети показывал, что очень рад этому возвращению. «Айнтрахт» тоже радовался, но сразу на Йовича не рассчитывал. В игре против «Шальке» он остался на скамейке запасных.

Йович вышел на замену при счете 1:1. Это произошло на 62-й минуте, а уже через десять минут Йович забил победный гол. В добавленное время случился еще один. «Айнтрахт» выиграл со счетом 3:1 и поднялся на седьмое место в таблице Бундеслиги. Клуб отстает от зоны Лиги чемпионов всего на три очка. Впереди еще половина чемпионата.