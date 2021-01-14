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#Лука Йович #Футбол #Реал #Бундеслига #Айнтрахт Ф

«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала». Полтора года назад он продал его испанцам за 63 миллиона

49 минут назад

Форвард «Реала» Лука Йович перешел в «Айнтрахт» на правах аренды до конца сезона-2020/21. «Реалу» Йович принадлежит до лета 2025 года.

  • Йович провел в «Айнтрахте» два сезона. В одном забил восемь голов в Бундеслиге, в другом – 17 и дошел до полуфинала Лиги Европы.
  • «Реал» приобрел Йовича летом 2019-го за 63 миллиона евро.
  • Статистика Йовича в «Реале» за полтора года – два гола в 32 матчах во всех турнирах.
  • «Айнтрахт» сейчас идет девятым в Бундеслиге и отстает от зоны Лиги чемпионов на пять очков.
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