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«Айнтрахт» арендовал Йовича у «Реала». Полтора года назад он продал его испанцам за 63 миллиона
49 минут назад
Форвард «Реала» Лука Йович перешел в «Айнтрахт» на правах аренды до конца сезона-2020/21. «Реалу» Йович принадлежит до лета 2025 года.
- Йович провел в «Айнтрахте» два сезона. В одном забил восемь голов в Бундеслиге, в другом – 17 и дошел до полуфинала Лиги Европы.
- «Реал» приобрел Йовича летом 2019-го за 63 миллиона евро.
- Статистика Йовича в «Реале» за полтора года – два гола в 32 матчах во всех турнирах.
- «Айнтрахт» сейчас идет девятым в Бундеслиге и отстает от зоны Лиги чемпионов на пять очков.
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