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Кристиан Гросс
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#Шальке #Футбол #Бундеслига #Кристиан Гросс

«Шальке» объявил о назначении Гросса – это уже четвертый в сезоне тренер клуба

2 часа назад

66-летний Кристиан Гросс возглавил «Шальке». Он будет работать с клубом до конца сезона-2020/21.

  • Сезон во главе «Шальке» начинал Дэвид Вагнер и был уволен после второго тура Бундеслиги.
  • Сменивший его Мануэль Баум продержался до 12-го тура, не выиграв ни одного матча в Бундеслиге.
  • Еще два матча в качестве тренера провел Хуб Стевенс – «Шальке» проиграл «Арминии» в Бундеслиге и обыграл в Кубке «Ульм».
  • «Шальке» идет в чемпионате последним с четырьмя очками после 13 туров. В Бундеслиге он не побеждает с 17 января.
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