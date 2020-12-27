Шальке
Бундеслига
Футбол
Кристиан Гросс
«Шальке» объявил о назначении Гросса – это уже четвертый в сезоне тренер клуба
2 часа назад
66-летний Кристиан Гросс возглавил «Шальке». Он будет работать с клубом до конца сезона-2020/21.
- Сезон во главе «Шальке» начинал Дэвид Вагнер и был уволен после второго тура Бундеслиги.
- Сменивший его Мануэль Баум продержался до 12-го тура, не выиграв ни одного матча в Бундеслиге.
- Еще два матча в качестве тренера провел Хуб Стевенс – «Шальке» проиграл «Арминии» в Бундеслиге и обыграл в Кубке «Ульм».
- «Шальке» идет в чемпионате последним с четырьмя очками после 13 туров. В Бундеслиге он не побеждает с 17 января.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые