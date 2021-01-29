Сеяд Салихович
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Хоффенхайм
Бывший игрок «Хоффенхайма» возобновил карьеру в молодежке команды. Он не играл с 2018-го
час назад
Сеяд Салихович – локальная легенда «Хоффенхайма». В клуб он пришел в 2006 году и посвятил ему 9 лет карьеру. Далее:
- Сезон в «Гуйчжоу».
- Полгода в «Санкт-Галлене».
- Полгода в «Гамбурге».
Последний матч Салихович сыграл на профессиональном уровне в 2018-м, после чего завершил карьеру в 33 года. После этого Салихович играл в любительских лигах Германии, но на профессиональный уровень не возвращался.
Сейчас Салихович возвращается в «Хоффенхайм» – будет играть за вторую команду. Все из-за травмы Андреаса Людвига: капитан «Хоффенхайм II» порвал кресты и выбыл до конца сезона. Теперь для ротации Салихович войдет в состав.
Комментарии (1)
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Салихович-Ибишевич. Хорошая была связка.
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