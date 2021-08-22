Поль Погба
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
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#Поль Погба #АПЛ #Манчестер Юнайтед #Саутгемптон

Погба за два стартовых матча АПЛ отдал пять голевых передач. Это первый случай в истории

2 часа назад

Пятую передачу полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отдал в матче второго тура против «Саутгемптона». Он ассистировал Мэйсону Гринвуду:

  • «Лидс» 🇦 🇦 🇦 🇦
  • «Саутгемптон» 🇦

Погба стал первым игроком в истории АПЛ, который за два стартовых матча отдал пять ассистов. 

В прошлом сезоне он сделал три результативные передачи за 26 матчей АПЛ.

Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Фред 30
1:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гринвуд 55
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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