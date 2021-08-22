Погба за два стартовых матча АПЛ отдал пять голевых передач. Это первый случай в истории

Пятую передачу полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отдал в матче второго тура против «Саутгемптона». Он ассистировал Мэйсону Гринвуду:

«Лидс» 🇦 🇦 🇦 🇦

«Саутгемптон» 🇦

Погба стал первым игроком в истории АПЛ, который за два стартовых матча отдал пять ассистов.

В прошлом сезоне он сделал три результативные передачи за 26 матчей АПЛ.