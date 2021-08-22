Поль Погба
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Погба за два стартовых матча АПЛ отдал пять голевых передач. Это первый случай в истории
2 часа назад
Пятую передачу полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отдал в матче второго тура против «Саутгемптона». Он ассистировал Мэйсону Гринвуду:
- «Лидс» 🇦 🇦 🇦 🇦
- «Саутгемптон» 🇦
Погба стал первым игроком в истории АПЛ, который за два стартовых матча отдал пять ассистов.
В прошлом сезоне он сделал три результативные передачи за 26 матчей АПЛ.
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