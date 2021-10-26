«Челси» обыграл «Саутгемптон» в 1/8 финала Кубка лиги. Все решилось в серии пенальти

«Челси» выиграл у «Саутгемптона» в 1/8 финала Кубка лиги. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Хаверц и Адамс отметились голами в основное время. В серии пенальти вратари Аррисабалага и Форстер обменялись сейвами.

Решающий промах допустил 21-летний полузащитник «Саутгемптона» Смолбон. Он пробил выше ворот. «Челси» победил в серии пенальти со счетом 4:3.