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#Челси #Саутгемптон #Кубок лиги (Англия)

«Челси» обыграл «Саутгемптон» в 1/8 финала Кубка лиги. Все решилось в серии пенальти

вчера, 23:47

«Челси» выиграл у «Саутгемптона» в 1/8 финала Кубка лиги. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Хаверц и Адамс отметились голами в основное время. В серии пенальти вратари Аррисабалага и Форстер обменялись сейвами.

Решающий промах допустил 21-летний полузащитник «Саутгемптона» Смолбон. Он пробил выше ворот. «Челси» победил в серии пенальти со счетом 4:3.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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