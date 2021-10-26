Челси
Кубок лиги (Англия)
Саутгемптон
«Челси» обыграл «Саутгемптон» в 1/8 финала Кубка лиги. Все решилось в серии пенальти
вчера, 23:47
«Челси» выиграл у «Саутгемптона» в 1/8 финала Кубка лиги. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
Хаверц и Адамс отметились голами в основное время. В серии пенальти вратари Аррисабалага и Форстер обменялись сейвами.
Решающий промах допустил 21-летний полузащитник «Саутгемптона» Смолбон. Он пробил выше ворот. «Челси» победил в серии пенальти со счетом 4:3.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые