Кубок лиги (Англия)

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Матч «Ливерпуля» в Кубке лиги перенесен. Из-за ковида на игру не мог выйти ни тренер, ни его заместитель
#Кубок лиги (Англия)
Футбол
«Ман Сити» впервые с 2017-го не выиграет Кубок Лиги. Сейчас он влетел «Вест Хэму» в 1/8 финала
#Кубок лиги (Англия)
Футбол
«Челси» обыграл «Саутгемптон» в 1/8 финала Кубка лиги. Все решилось в серии пенальти
#Челси
Футбол
17-летний сын Рори Делапа забил за «Ман Сити» в первом взрослом матче
#Лиам Делап
Футбол
Клопп вывел «Ливерпуль» в четвертый финал за четыре сезона. Прошлые три проиграл
#Юрген Клопп
Все новости
Материалы
«МЮ» получил 1:3 в дерби, но страшен не счет. Пропускать такие голы – позор для большого клуба
#Манчестер Юнайтед
Все материалы