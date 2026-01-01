Алан Пардью

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Футбол
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
#Алан Пардью
Футбол
Пардью тренировал «Ден Хааг» всего четыре месяца. Это его первая работа не в Англии
#Алан Пардью
Футбол
Алан Пардью откажется от бонуса за невылет «Ден Хааг» из высшего дивизиона
#Алан Пардью
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