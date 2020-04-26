Алан Пардью откажется от бонуса за невылет «Ден Хааг» из высшего дивизиона

В Голландии сезон завершен досрочно из-за распространения коронавируса. В соответствии с заявлением Лиги, чемпион не определен, никто не вылетает из высшей лиги, никто не поднимается туда.

Британские СМИ писали, что главный тренер «Ден Хааг» Алан Пардью получит бонус (120 тысяч долларов) за то, что клуб остался в высшей лиге. Но сам Пардью опроверг эти слухи. Еще он сказал:

«Если мне и предложат эти деньги, я откажусь от них. Мы остались в высшей лиге не совсем по спортивному принципу. Пусть уж лучше эти деньги клуб отправит на благотворительность».