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«Манчестер Юнайтед» впервые за 10 лет забил 8+ голов в матче АПЛ

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«Манчестер Юнайтед»«Саутгемптон» – бум, 9:0. Разгром. Посмотрите сами:

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Ван-Биссака 18'
Рэшфорд 25'
Беднарек 34'
Кавани 39'
Марсьяль 69'
Мактоминей 71'
Фернандеш 88'
Джеймс 90'
Марсьяль 90'
9:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон

Факты по этой встрече:

  • «Манчестер Юнайтед» впервые с августа 2010-го забил 8+ голов в одном матче АПЛ. Тогда он победил «Арсенал» со счетом 8:2 – дело было при Алексе Фергюсоне.
  • «Саутгемптон» во втором сезоне подряд проигрывает со счетом 0:9. В октябре-2019 он наполучал от «Лестера».
  • Третий раз в истории АПЛ команда побеждает соперника с таким счетом – после перформанса «Лестера» и победы «Манчестер Юнайтед» над «Ипспвичем» в 1995-м.
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