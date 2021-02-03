Манчестер Юнайтед
АПЛ
Футбол
Саутгемптон
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«Манчестер Юнайтед» впервые за 10 лет забил 8+ голов в матче АПЛ
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«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» – бум, 9:0. Разгром. Посмотрите сами:
Факты по этой встрече:
- «Манчестер Юнайтед» впервые с августа 2010-го забил 8+ голов в одном матче АПЛ. Тогда он победил «Арсенал» со счетом 8:2 – дело было при Алексе Фергюсоне.
- «Саутгемптон» во втором сезоне подряд проигрывает со счетом 0:9. В октябре-2019 он наполучал от «Лестера».
- Третий раз в истории АПЛ команда побеждает соперника с таким счетом – после перформанса «Лестера» и победы «Манчестер Юнайтед» над «Ипспвичем» в 1995-м.
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