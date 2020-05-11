Матч дрезденского «Динамо» перенесен из-за коронавируса, но сезон в Германии все равно возобновят

В «Динамо» обнаружены два новых случая заражения коронавируса, команда ушла на двухнедельный карантин.

Выездной матч против «Ганновера» во второй Бундеслиге 17 мая не состоится.

Гендиректор Бундеслиги Кристиан Зайферт отреагировал: «Цель и планы не меняются. Карантин «Динамо» не означает, что нужно ставить вопрос о возобновлении сезона в Бундеслиге».

Матчи 26-х туров обеих Бундеслиг запланированы на 16-18 мая.