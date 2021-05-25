Бундеслига 2

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Футбол
Митрюшкин уйдет из «Фортуны», ни разу не сыграв за нее за сезон
#Антон Митрюшкин
Футбол
Марио Гомес завершает карьеру
#Марио Гомес
Футбол
«Арминия» вышла в Бундеслигу
#Арминия
Футбол
«Санкт-Паули» первым из немецких клубов сделал четверную замену
#Санкт-Паули
Футбол
Матч дрезденского «Динамо» перенесен из-за коронавируса, но сезон в Германии все равно возобновят
#Бундеслига 2
Футбол
Клуб второй Бундеслиги ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока
#Эрцгебирге Ауэ