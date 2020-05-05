Эрцгебирге Ауэ
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#Эрцгебирге Ауэ #Футбол #коронавирус #Бундеслига 2

Клуб второй Бундеслиги ушел на карантин из-за положительного теста на коронавирус у одного игрока

05 мая 2020, 21:10

Футболист «Эрцгебирге Ауэ» (имя не называется) сдал положительный тест на коронавирус. Из-за этого вся команда ушла на домашний карантин, который продлится минимум до 7 мая. В этот день игроки еще раз сдадут тесты.

6 мая Ангела Меркель объявит дату возобновления Бундеслиги. Предполагается, что турнир возобновится 15 мая. В Германии постепенно снимаются ограничения.

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