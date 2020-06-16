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#Арминия #Футбол #Бундеслига #Бундеслига 2

«Арминия» вышла в Бундеслигу

16 июня 2020, 22:28

«Арминия» возвращается в Бундеслигу впервые с 2009 года. Это ее восьмое повышение в классе.

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