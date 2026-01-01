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Бундеслига 2
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Бундеслига 2
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Игрок так не любит «Шальке», что заклеил его имя на форме: «Я простой парень из Эссена. Для меня это нормально»
#Саша Мельдерс
Из-за травм Германия взяла в сборную вратаря из второй лиги. Кажется, на это повлияли тренерские связи
#Даниэл Хойер Фернандеш
«Шальке» не взял игрока из-за секс-скандала пятилетней давности. А фанаты раскритиковали и его, и даже клуб за публикацию причины
#Шальке
Немецкий вратарь сбегал на угловой на 83-й минуте. Там помог команде с голом
#Флориан Кастенмайер
Лихой путь Жирова – нового имени сборной. Играл при -14°, начал в Германии через пятую лигу и спал на матах
2
#Александр Жиров
2
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
2
Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
Радужная форма «Бохума» из 1990-х – не флаг ЛГБТ, а агрессивная реклама спонсора, который так хитрил с законом
#Бохум
Праздник чемпионства «Арминии»: стадион пустой, а за ним – толпа
#Арминия
«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей
#Гамбург
Немецкий защитник ждал 294 матча, чтобы забить первый гол. Это рекорд
#Деннис Дикмайер
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
Игрок отпраздновал гол объятиями с водителем клубного автобуса, который спас команду от серьезной аварии
#Дмитрий Назаров
Возобновление Бундеслиги: без рукопожатий, измерение температур на стадионах, пресс-конференции – удаленно
1
#Бундеслига
1
13 клубов из обеих немецких Бундеслиг рискуют обанкротиться. Даже возобновление сезона им может не помочь
#Бундеслига
Удивительная жизнь Марселя Янсена: закончил карьеру в 29, потому что «Гамбург» не продлил с ним контракт, через 4 года стал его президентом
#Марсель Янсен
В Германии впервые официально разрешили пиротехнику на стадионе. До этого клубы штрафовали на миллионы евро
#Гамбург
Эмоции, безумие, психоз – как лучше всего описать удар по сопернику сразу после гола?
#Рон-Роберт Цилер
Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско
#Доменико Тедеско
В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он...
#Унион Берлин
#Унион Берлин
В Гамбурге – безумие. Там проходит фанатский марш к дерби во второй лиге
#Бундеслига 2