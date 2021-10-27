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Бундеслига 2
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Игрок так не любит «Шальке», что заклеил его имя на форме: «Я простой парень из Эссена. Для меня это нормально»
#Саша Мельдерс
27 октября 2021, 18:35
Из-за травм Германия взяла в сборную вратаря из второй лиги. Кажется, на это повлияли тренерские связи
#Даниэл Хойер Фернандеш
09 октября 2021, 18:41
«Шальке» не взял игрока из-за секс-скандала пятилетней давности. А фанаты раскритиковали и его, и даже клуб за публикацию причины
#Шальке
10 сентября 2021, 16:25
Немецкий вратарь сбегал на угловой на 83-й минуте. Там помог команде с голом
#Флориан Кастенмайер
23 января 2021, 17:33
Лихой путь Жирова – нового имени сборной. Играл при -14°, начал в Германии через пятую лигу и спал на матах
2
#Александр Жиров
29 сентября 2020, 00:20
2
Еще один герой «Баварии». За четыре года он прошел из четвертого дивизиона до победы в ЛЧ
2
#Бенжамен Павар
31 августа 2020, 16:06
2
Чудесное спасение от вылета: пропустить три, забить на 7-й добавленной после ВАР и выжить благодаря разнице мячей
#Нюрнберг
11 июля 2020, 22:03
Радужная форма «Бохума» из 1990-х – не флаг ЛГБТ, а агрессивная реклама спонсора, который так хитрил с законом
#Бохум
09 июня 2020, 23:00
Праздник чемпионства «Арминии»: стадион пустой, а за ним – толпа
#Арминия
28 июня 2020, 21:45
«Гамбург» проиграл 1:5, хотя для стыков за Бундеслигу хватало ничьей
#Гамбург
28 июня 2020, 21:02
Немецкий защитник ждал 294 матча, чтобы забить первый гол. Это рекорд
#Деннис Дикмайер
27 мая 2020, 13:30
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
#Флориан Нидерлехнер
24 мая 2020, 11:45
Игрок отпраздновал гол объятиями с водителем клубного автобуса, который спас команду от серьезной аварии
#Дмитрий Назаров
23 мая 2020, 20:30
Возобновление Бундеслиги: без рукопожатий, измерение температур на стадионах, пресс-конференции – удаленно
1
#Бундеслига
23 апреля 2020, 19:46
1
13 клубов из обеих немецких Бундеслиг рискуют обанкротиться. Даже возобновление сезона им может не помочь
#Бундеслига
03 апреля 2020, 23:40
Удивительная жизнь Марселя Янсена: закончил карьеру в 29, потому что «Гамбург» не продлил с ним контракт, через 4 года стал его президентом
#Марсель Янсен
31 марта 2020, 11:33
В Германии впервые официально разрешили пиротехнику на стадионе. До этого клубы штрафовали на миллионы евро
#Гамбург
09 февраля 2020, 11:16
Эмоции, безумие, психоз – как лучше всего описать удар по сопернику сразу после гола?
#Рон-Роберт Цилер
27 октября 2019, 12:10
Теперь «Спартак» сотрудничает с «Эрцгебирге». Именно там впервые поверили в Тедеско
#Доменико Тедеско
15 октября 2019, 18:50
В Бундеслигу вышел уникальный клуб: фанаты спасали его от банкротства, с ним празднуют Рождество, он...
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
#Унион Берлин
28 мая 2019, 00:16
В Гамбурге – безумие. Там проходит фанатский марш к дерби во второй лиге
#Бундеслига 2
10 марта 2019, 14:59